طارق دياب: رونالدو لم يعد يصلح للمشاركة أساسيا مع النصر

انتقد التونسي طارق دياب، نجم الكرة العربية السابق، مستوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، مؤكدًا أن اللاعب لم يعد مناسبًا للمشاركة في التشكيل الأساسي، في ظل تراجع مستواه وعدم تقديمه الإضافة المطلوبة للفريق خلال الفترة الأخيرة.

كريستيانو

وقال طارق دياب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن النصر عانى من نتائج غير جيدة في المباريات التي شارك فيها رونالدو مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الفريق كان بإمكانه التتويج بالعديد من البطولات خلال الموسم الماضي، حال امتلاكه مهاجمًا قويًا قادرًا على استغلال الفرص.

وأضاف أن أداء رونالدو مع منتخب البرتغال يثير التساؤلات أيضًا، موضحًا أن اللاعب الذي شارك بديلًا له نجح في تسجيل 3 أهداف خلال شوط واحد، وهو ما يعكس أهمية تقييم اللاعبين وفقًا لمستواهم الحالي.

وتابع طارق دياب: «مع كامل احترامي، رونالدو كان من أعظم المهاجمين، لكن كرة القدم لا تعتمد على الماضي، وإنما على الحاضر»، مشيرًا إلى أن النجم البرتغالي لم يعد يضغط على المنافسين بالشكل المطلوب، وأنه يميل إلى البقاء واقفًا بدلًا من التحرك مع الفريق.

جماهير النصر تدعم رونالدو

وفي سياق متصل، رفعت جماهير النصر السعودي تيفو خاصًا لدعم كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة الدرعية، ضمن منافسات الدوري السعودي، في ظل الأزمة الأخيرة التي أحاطت باللاعب مع منتخب البرتغال.

وكان رونالدو قد دخل في أزمة مع مدرب منتخب البرتغال، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وغادر معسكر المنتخب على إثرها، قبل أن يظهر في التشكيل الأساسي للنصر خلال مواجهة الدرعية.

موقف النصر والدرعية في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الهلال متصدر المسابقة.

في المقابل، يأتي فريق الدرعية في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر لتحسين موقعه في جدول الترتيب.