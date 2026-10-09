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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فوز القادسية على الخلود 5-0.. وأهلي جدة على الفتح 4-0 في دوري روشن السعودي

دوري روشن السعودي لكرة القدم
دوري روشن السعودي لكرة القدم
أ ش أ

حقق القادسية فوزا كبيرا على مضيفه الخلود بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الجمعة/ على ملعب نادي الحزم في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

سجل خماسية القادسية كل من تيجاني ريندرز في الدقيقة الدقيقة الرابعة وكريستوفر بونسو باه في الدقيقة 13 ومصعب الجوير بالدقيقة 40 وماتيو ريتيجي في الدقيقة 67 و خوليان كينيونيس في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى 19 نقطة ليرتقي للصدارة مؤقتا، بينما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت والجولة، فاز أهلي جدة على مضيفه الفتح برباعية نظيفة سجلها كل من فرانشيسكو ترينكاو "هدفان" في الدقيقتين 31 و50 وإيفان توني بالدقيقة 60 وزياد الجهيني في الدقيقة 89.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس موقتا، بينما تجمد رصيد الفتح عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر مؤقتا.

القادسية الخلود ملعب نادي الحزم دوري روشن السعودي لكرة القدم

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