فرحة وزغرودة.. زوجة إبراهيم حسن تخطف الأنظار في عقد قران نجلها

خطفت زوجة إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، الأنظار خلال احتفالها بعقد قران نجلها حسن، مساء اليوم، في أحد المساجد بمنطقة التجمع الخامس، حيث أطلقت زغرودة تعبيرًا عن فرحتها بهذه المناسبة السعيدة.

حسام حسن

واقتصر حفل عقد القران على حضور أفراد الأسرتين، وسط أجواء عائلية مبهجة، غلبت عليها مشاعر السعادة والفرحة بهذه المناسبة.

وعلى الصعيد الرياضي، خسر منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في ختام معسكره الأخير، الذي شهد خوض مباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان، ضمن الاستعدادات للمواجهات الرسمية المقبلة.

وكان المنتخب الوطني قد جمع 4 نقاط من المباراتين، ليواصل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث حدد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر المقبل لإقامة المعسكر المغلق، الذي يتخلله خوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويسعى المنتخب الوطني إلى حصد نقاط المباراتين أمام مالاوي لتعزيز موقفه في المجموعة والاقتراب من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.