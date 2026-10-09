حسام حسن يصل مسجد الشرطة لحضور عقد قران نجل شقيقه

وصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى مسجد الشرطة، لحضور مراسم عقد قران نجل شقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، وسط أجواء عائلية مميزة.

حسام حسن يصل مسجد الشرطة

وحرص عدد من نجوم الرياضة والشخصيات العامة على الحضور إلى مسجد الشرطة؛ لتقديم التهنئة لإبراهيم حسن وأسرته، ومشاركة العائلة فرحتها بهذه المناسبة السعيدة.

وشهدت مراسم عقد القران حضورًا لافتًا من الشخصيات الرياضية، في ظل العلاقات التي تجمع إبراهيم حسن بالعديد من نجوم الوسط الرياضي، الذين حرصوا على التواجد ومشاركة الأسرة هذه اللحظات السعيدة.