إعلامي: مباراة القمة أصعب على الأهلي بسبب الضغوط

أكد محمد فارس، إعلامي الأهلي، أن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك تمثل تحديًا أكبر للفريق الأحمر، بسبب الضغوط الجماهيرية والإعلامية الملقاة على عاتقه، في ظل الفوارق الفنية والتسويقية بين الفريقين، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضح فارس أن تفوق الأهلي من حيث قيمة اللاعبين، إلى جانب فوزه بآخر 3 مواجهات أمام الزمالك، لا يعني أن المباراة ستكون سهلة، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات تضع ضغوطًا إضافية على لاعبي الأهلي، في الوقت الذي يدخل فيه الزمالك اللقاء دون سقف التوقعات نفسه، وهو ما يمنحه مساحة أكبر للتعامل مع نتيجة المباراة.

وشدد إعلامي الأهلي على ضرورة إدراك صعوبة المواجهة، خاصة أن الفريق الأحمر عانى أمام إنبي وأبو قير للأسمدة والمقاولون العرب وسموحة، رغم الفوارق الفنية، مؤكدًا أن الفوز لن يتحقق بمجرد امتلاك قائمة أقوى، وإنما يحتاج إلى التركيز والقتال داخل الملعب، محذرًا من الاستهانة بالمنافس أو التعامل مع الانتصار باعتباره أمرًا مضمونًا، ومطالبًا الجماهير بالمساهمة في إيصال رسالة للاعبين بأن القمة تحتاج إلى رجال يقاتلون من أجل الفوز.