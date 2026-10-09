كاف يعلن قرارا جديدا بشأن تقنية الفيديو في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بداية من مرحلة المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، اعتبارًا من الموسم الحالي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التحكيم في المسابقات القارية.

وكشف سامسون أدامو، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن القرار خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا توجه «كاف» نحو تعزيز الاستعانة بالتقنيات الحديثة لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة التحكيمية خلال المباريات.

ويمثل القرار تغييرًا في آلية استخدام تقنية الفيديو بالبطولات الإفريقية، بعدما كان تطبيقها مقتصرًا على الأدوار الإقصائية المتقدمة، بداية من الدور ربع النهائي، وفقًا للنظام السابق.

ومن المنتظر أن يسهم تطبيق التقنية منذ مرحلة المجموعات في منح الفرق المشاركة فرصة أكبر للاستفادة من مراجعة الحالات التحكيمية المؤثرة، والحد من الأخطاء التي قد تؤثر في نتائج المباريات.

الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية

وتشهد منافسات الموسم الحالي مشاركة عدد من الأندية المصرية في البطولات القارية، حيث يخوض الزمالك وبيراميدز منافسات دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.