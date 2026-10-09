قبل مواجهة طرابزون.. مدرب سامسون سبور يحذر من محمد صلاح: مباريات الديربي لها حسابات خاصة

أكد الألماني ثورستن فينك، المدير الفني لفريق سامسون سبور، جاهزية فريقه لمواجهة طرابزون سبور، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز، مشددًا على أن مباريات الديربي لا تخضع دائمًا للفوارق الفنية أو القيمة السوقية للاعبين.

وتحدث فينك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن استعدادات فريقه للمواجهة المرتقبة، موضحًا أن فترة التوقف الدولي منحت الجهاز الفني فرصة لتكثيف التدريبات، إلى جانب استعادة عدد من اللاعبين المصابين، وهو ما يوفر خيارات إضافية قبل تحديد التشكيل الأساسي.

فينك يحذر من خطورة محمد صلاح

وحذر مدرب سامسون سبور، من القوة الهجومية التي يمتلكها طرابزون سبور، مؤكدًا أن انضمام النجم المصري محمد صلاح منح الفريق إضافة واضحة، في ظل قدراته التهديفية وإجادته استغلال المساحات خلال الهجمات المرتدة.

وقال فينك إن طرابزون سبور يمثل خطورة كبيرة خلال أول 15 دقيقة من المباريات، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على التركيز منذ صافرة البداية؛ لتجنب منح المنافس فرصًا مبكرة.

وأضاف المدرب الألماني: «صلاح لاعب يسجل الكثير من الأهداف، ويجيد الهجمات المرتدة، لكن خطورته لا تقتصر على ذلك، إذ يمكن أن يصبح أكثر خطورة عندما يحصل على المساحة والوقت الكافيين أثناء الاستحواذ على الكرة».

التوقف الدولي يمنح سامسون سبور دفعة قوية

وأوضح فينك أن فريقه استفاد من فترة التوقف الدولي، بعدما خاض اللاعبون تدريبات مكثفة على مدار الأسبوعين الماضيين، مع تعافي معظم العناصر المصابة، باستثناء جوريس أسومو، الذي يحتاج إلى نحو أسبوع إضافي لاستعادة جاهزيته.

وأشار إلى أن عودة اللاعبين المصابين منحت الجهاز الفني حلولًا متعددة قبل اللقاء، رغم صعوبة اختيار التشكيل الأساسي في ظل توافر أكثر من بديل في بعض المراكز.

وشدد مدرب سامسون سبور على أن فريقه درس المنافس جيدًا، ووضع خطة للتعامل مع نقاط قوته، مؤكدًا أهمية إظهار شخصية الفريق داخل الملعب، وتقديم أفضل أداء ممكن بعيدًا عن تقلبات المستوى أو القرارات التحكيمية.

مدرب سامسون سبور: مباراة العام

ووصف فينك، مواجهة طرابزون سبور، بأنها «مباراة العام»، في إشارة إلى أهميتها الكبيرة بالنسبة للنادي وجماهيره، مؤكدًا تطلعه إلى ترجمة العمل الذي قام به الفريق خلال الفترة الماضية إلى نتيجة إيجابية.

واعترف المدرب الألماني بأن طرابزون سبور يتفوق على فريقه من حيث القيمة السوقية وجودة اللاعبين على الورق، لكنه شدد على أن هذه الفوارق لا تحسم مباريات الديربي.

وقال فينك: «قد يكون مستوى لاعبي طرابزون سبور أفضل من مستوانا، لكن مباريات الديربي لها قواعدها الخاصة».