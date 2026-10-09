نجوم الرياضة والمجتمع في حفل زفاف نجل إبراهيم حسن.. فيديو وصور

شهد حفل زفاف نجل إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، حضور عدد من نجوم الرياضة والشخصيات البارزة في المجتمع، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور، ومشاركة الأهل والأصدقاء في الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

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وسادت أجواء من الفرحة حفل الزفاف، الذي جمع عددًا من الوجوه المعروفة في الوسط الرياضي والاجتماعي، حيث حرص الحضور على تهنئة إبراهيم حسن وأسرته، ومشاركة العروسين فرحتهما بهذه المناسبة.

كما خطف العروسان الأنظار من خلال جلسة تصوير «سيشن» رومانسية سبقت عقد القران، حيث ظهرا في لقطات مميزة عكست أجواء الحب والسعادة، وسط تفاعل واسع مع الصور التي وثقت اللحظات الخاصة قبل كتب الكتاب.

وحظيت الصور باهتمام من المتابعين، الذين تداولوا لقطات العروسين، بالتزامن مع الاحتفال الذي اتسم بالأجواء العائلية والاحتفالية.

ويأتي حفل الزفاف في مناسبة اجتماعية سعيدة لأسرة إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، وسط مشاركة الأصدقاء والمقربين وعدد من الشخصيات الرياضية التي حرصت على تقديم التهنئة للعروسين وتمني حياة سعيدة لهما.

