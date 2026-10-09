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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد جمال: قمة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات.. وأزمة دفاعية تطارد الأحمر

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد البدوي

أكد الكابتن محمد جمال، نجم الزمالك السابق، أن مباريات القمة بين الأهلي والزمالك تظل مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولا تخضع للتوقعات المسبقة أو نتائج الفريقين قبل المواجهة، مشيرًا إلى أن الأهلي يعاني من مشكلات دفاعية منذ رحيل رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم.

مواجهات القطبين لها طبيعة خاصة

وقال محمد جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، إن مواجهات القطبين لها طبيعة خاصة، ولا يمكن حسم نتيجتها بالاعتماد فقط على المستوى الفني أو النتائج السابقة، إذ تلعب ظروف المباراة والأجواء المحيطة بها دورًا مهمًا في تحديد الفريق الأقرب للفوز.

واستشهد نجم الزمالك السابق بمواجهة سابقة دخلها الزمالك في حالة فنية أفضل، بينما كان الأهلي يعاني من تراجع النتائج عقب خسارة ثقيلة أمام بيراميدز، لكن الفريق الأحمر تمكن رغم ذلك من حسم اللقاء بنتيجة كبيرة، وهو ما يؤكد صعوبة التنبؤ بنتائج مباريات القمة.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

وأضاف أن هذه القاعدة لا تقتصر على مباريات الفريق الأول، بل تمتد أيضًا إلى مواجهات قطاع الناشئين، التي تشهد بدورها مفاجآت، ولا تعكس نتائجها بالضرورة الفوارق الفنية أو ترتيب الفريقين قبل اللقاء.

أزمة دفاعية في الأهلي

وفي تقييمه للجانب الدفاعي للأهلي، أشار محمد جمال إلى أن الفريق يعاني من مشكلات في هذا المركز منذ رحيل رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، موضحًا أن ياسر إبراهيم قدم مستويات جيدة، لكنه يعاني حاليًا من الإصابة، الأمر الذي يزيد من صعوبة التعامل مع التحديات الدفاعية للفريق.

معتمد جمال وعموتة.. صراع الخبرات

وعن المواجهة الفنية بين المدربين، أوضح نجم الزمالك السابق أن معتمد جمال اكتسب خبرات مهمة خلال الموسم الماضي، بعدما تولى قيادة الزمالك في ظروف صعبة ونجح في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، وهو ما منحه خبرة في التعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة.

وفي المقابل، أشار إلى أن بداية الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لم تكن بالمستوى المأمول، بسبب حاجة بعض اللاعبين إلى التأقلم مع أفكاره الفنية، إلا أن أداء الفريق شهد تحسنًا ملحوظًا خلال المباريات الأخيرة، مع زيادة الانسجام بين اللاعبين وأسلوبه التدريبي.

أطراف الأهلي الهجومية مصدر قوة

وأكد محمد جمال أن الأهلي يمتلك قوة هجومية كبيرة، خاصة على الأطراف، في ظل وجود أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، لافتًا إلى أن الأخير يمتلك خبرات كبيرة وقدرات تهديفية مميزة.

وأعرب عن اعتقاده بأن حسين الشحات لم يحصل على التقدير الذي يستحقه خلال الفترة الأخيرة مع منتخب مصر، رغم ما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرات تجعله قادرًا على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الأهلي والزمالك تظل من المباريات التي يصعب توقع نتيجتها مسبقًا، في ظل امتلاك الفريقين عناصر مميزة قادرة على حسم اللقاء، وأن التفاصيل الصغيرة داخل الملعب قد تكون العامل الحاسم في تحديد هوية الفائز.

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