بشري سارة.. الزمالك يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة الأهلي

اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد عودة الأنجولي شيكو بانزا والفلسطينيين عدي الدباغ وآدم كايد إلى التدريبات الجماعية، استعدادًا لمباراة القمة المقبلة.

الزمالك

وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن صفوف الزمالك اكتملت بعودة الثلاثي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

وانتظم شيكو بانزا وعدي الدباغ وآدم كايد في معسكر الفريق اليوم الجمعة، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن الاستعدادات للمباراة المرتقبة.

وكان شيكو بانزا قد شارك مع منتخب أنجولا في مباراتي مصر ومالاوي ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بينما شارك الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد مع منتخب بلادهما في دورة ودية بالصين، قبل العودة إلى صفوف الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.