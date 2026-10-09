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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القادسية يكتسح الخلود بخماسية نظيفة وينتزع صدارة دوري روشن السعودي مؤقتًا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

اعتلى فريق القادسية صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الخلود بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وقدم القادسية عرضًا هجوميًا قويًا على مدار شوطي اللقاء، ونجح في تسجيل خمسة أهداف، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى 19 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على الهلال، الذي ينتظر مواجهة الاتحاد غدًا السبت.

بداية نارية.. القادسية يسجل هدفين في أول 13 دقيقة

فرض القادسية سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، ولم ينتظر طويلًا لافتتاح التسجيل، بعدما أحرز تيجاني ريندرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، إثر ركلة حرة مباشرة نفذها بقدمه اليمنى بإتقان، لتسكن الكرة الزاوية الأرضية اليسرى لمرمى الخلود.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي، وكاد مصعب الجوير أن يضاعف النتيجة في الدقيقة العاشرة، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بدفاع الخلود، إثر تمريرة متقنة من جوليان كوينونيس.

ولم يتأخر الهدف الثاني كثيرًا، إذ نجح كريستوفر بونسو باه في هز الشباك بالدقيقة 13، بتسديدة أرضية زاحفة استقرت على يمين الحارس، مستفيدًا من عرضية مميزة أرسلها كوينونيس.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز القادسية تقدمه بالهدف الثالث، بعدما سجل مصعب الجوير في الدقيقة 40، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الست ياردات، إثر تمريرة حاسمة من محمد وهيب أبو الشامات، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد.

ريتيجي يضيف الهدف الرابع وكوينونيس يختتم الخماسية

مع انطلاق الشوط الثاني، واصل القادسية تهديد مرمى الخلود، وكاد ماثيو ريتيجي أن يضيف هدفًا جديدًا في الدقيقة 56، عقب هجمة مرتدة قادها ناتشو، لكن الفرصة لم تُترجم إلى هدف.

ونجح ريتيجي في تعويض فرصته الضائعة، بعدما سجل الهدف الرابع للقادسية في الدقيقة 67، إثر استقباله تمريرة متقنة من جوليان كوينونيس، قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليمنى في الزاوية اليسرى للمرمى.

واختتم كوينونيس مهرجان الأهداف في الدقيقة 86، بعدما سجل الهدف الخامس من ركلة جزاء، واضعًا الكرة بثقة في منتصف المرمى، ليقدم مباراة مميزة جمع خلالها بين التسجيل وصناعة ثلاثة أهداف، مؤكدًا دوره المؤثر في الانتصار العريض لفريقه.

القادسية يتصدر دوري روشن مؤقتًا

بهذا الفوز الكبير، رفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة، لينتزع صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بصورة مؤقتة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على الهلال صاحب المركز الثاني.

وتترقب جماهير المسابقة مواجهة الهلال أمام الاتحاد، المقرر إقامتها غدًا السبت، والتي قد تشهد تغييرات جديدة في قمة جدول الترتيب، وفقًا لنتيجتها.

في المقابل، تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة، ليستقر في المركز السابع بجدول الترتيب، بعدما تلقى خسارة ثقيلة بخماسية نظيفة أمام القادسية، الذي واصل نتائجه القوية ووجه رسالة واضحة لمنافسيه في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

فريق القادسية القادسية دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي الخلود

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