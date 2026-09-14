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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي.. النصر وأهلي جدة والقادسية والخلود في صراع على اللقب

كأس السوبر السعودي
كأس السوبر السعودي
حسن العمدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، استضافة دولة الكويت منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 4 أندية، هي النصر، وأهلي جدة، والقادسية، والخلود، حيث تقام منافسات الدور نصف النهائي يومي 19 و20 ديسمبر 2026، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 23 ديسمبر.

ويشارك النصر في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي للموسم الماضي، بينما يحضر أهلي جدة بعدما أنهى المسابقة في المركز الثالث، إلى جانب القادسية صاحب المركز الرابع.

وحجز الخلود مقعده في البطولة باعتباره وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي المقابل، تشهد النسخة المقبلة غياب الهلال، وصيف الدوري السعودي في الموسم الماضي، بعدما تقرر استبعاده تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه على خلفية انسحابه من النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر السعودي.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بين الرباعي، في ظل رغبة كل فريق في حصد أول ألقاب الموسم والتتويج بكأس السوبر السعودي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كأس السوبر السعودي النصر أهلي جدة القادسية الخلود

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