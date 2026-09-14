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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأرصاد": شبورة مائية كثيفة غدًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 36 درجة

الارصاد
الارصاد
أ ش أ

حذرت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تكون شبورة مائية كثيفة غدًا الثلاثاء قد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق.. مناشدة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق ضرورة توخي الحذر والقيادة بهدوء وترك مسافات آمنة بين السيارات، واستخدام كشافات الإضاءة المناسبة أثناء وجود الشبورة مع الالتزام بتعليمات المرور.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إن الشبورة قد تكون كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بأقل من ألف متر، أي أنها قد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق، ويتعين على الجميع الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأفادت بأن الشبورة المائية الكثيفة سوف تظهر بوضوح خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا قبل أن تتلاشى تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى ظهور بعض السحب خلال فترات الصباح الباكر؛ مما يسهم في حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

وتوقعت حدوث ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة غدا على أغلب أنحاء البلاد، لتتجاوز معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة نهارا.. قائلة "إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى ستبلغ 36 درجة مئوية والمحسوسة 38 درجة؛ نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة؛ ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس".

وأفادت بأن محافظات جنوب الصعيد ستكون الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى نحو 45 درجة مئوية والمحسوسة 46 درجة فيما تسجل العظمى في أسوان 46 والمحسوسة 47 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيكون شديد الحرارة ورطبا خلال فترات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية بينما تظل المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط الأقل في درجات الحرارة مقارنة بالمناطق الداخلية مع أجواء معتدلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة.

ولفتت إلى أن طقس الغد سيشهد أيضا نشاطا للرياح على أغلب المحافظات بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة؛ بما يسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات الليل إلا أنها قد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة في حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية.

وقالت إن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا سوف تتراوح في القاهرة الكبرى ما بين 22 و23 درجة مئوية، بينما تسجل في بعض المدن الجديدة ما بين 20 إلى 21 درجة، متوقعة وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من حلايب وشلاتين وجنوب أسوان.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والوجود في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب متابعة النشرات الجوية اليومية للتعرف على آخر تطورات حالة الطقس.

وحول طقس الأيام المقبلة، كشفت غانم عن أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، لتتراوح العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية وهي درجات تقترب من معدلاتها الطبيعية، بالتزامن مع اقتراب بداية فصل الخريف الأسبوع المقبل.

وأكدت أن دخول فصل الخريف باعتباره فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، سيصاحبه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل مع تراجع نسبي في نسب الرطوبة، وظهور فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق؛ مما يتطلب المتابعة اليومية للنشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

للأرصاد الضباب المسطحات المائية

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