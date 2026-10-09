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لا ضغوط لتجديد العقد.. بايرن ميونخ يطمئن جماهيره بشأن أوليسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا ضغوط لتجديد العقد.. بايرن ميونخ يطمئن جماهيره بشأن أوليسي

مايكل أوليسي
مايكل أوليسي
إسلام مقلد

أكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عدم وجود أي ضغوط زمنية بشأن ملف تجديد عقد النجم الفرنسي مايكل أوليسي، مشددًا على أن اللاعب يشعر براحة كبيرة داخل النادي البافاري، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها منذ انضمامه إلى الفريق.

فرويند: أوليسي من أفضل لاعبي العالم

وتحدث فرويند عن مستقبل أوليسي، وما إذا كانت إدارة بايرن ميونخ قد بدأت محادثات أولية لتمديد عقده، قائلًا: «مايكل حقق تطورًا مذهلًا معنا، وهو حاليًا أحد أفضل اللاعبين في العالم».

وأضاف المدير الرياضي للنادي البافاري: «نحن سعداء للغاية لأنه يلعب لنا. هو مرتبط بعقد حتى 2029، لذلك لا يوجد أي ضغط».

وتابع فرويند: «هو يشعر براحة كبيرة للغاية في بايرن ميونخ، ونحن دائمًا على تواصل معه. وكما قلت، لا يوجد ضغط زمني».

ولم يؤكد فرويند أو ينفِ بدء المفاوضات الرسمية بشأن تجديد عقد اللاعب، مكتفيًا بالتأكيد على سعادة النادي باستمراره وثقته في العلاقة التي تجمع الطرفين.

تقارير عن مفاوضات مبكرة لتجديد عقد أوليسي

وتأتي تصريحات فرويند عقب تقرير لشبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، أفاد بأن بايرن ميونخ بدأ محادثات استكشافية مع أوليسي بشأن تمديد عقده، مع إمكانية منحه راتبًا يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، متقدمًا على جمال موسيالا.

وبحسب التقرير ذاته، يرى ريال مدريد أن استمرار أوليسي مع بايرن ميونخ يمثل احتمالًا راجحًا، في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع النادي الألماني حتى عام 2029.

وأشار التقرير إلى أن عقد الجناح الفرنسي لا يتضمن شرطًا جزائيًا، وهو ما يمنح بايرن ميونخ موقفًا قويًا في التعامل مع أي اهتمام محتمل من الأندية الأخرى.

رومينيجه يثق في استمرار أوليسي مع بايرن

من جانبه، أبدى كارل هاينز رومينيجه، عضو مجلس الرقابة في بايرن ميونخ، ثقته في استمرار أوليسي مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب رومينيجه، في تصريحات لموقع «ران.دي»، عن أمله في أن يجدد المهاجم الإنجليزي هاري كين عقده مع النادي قريبًا، مضيفًا أنه يتمنى أن يكون مايكل أوليسي اللاعب التالي الذي يمدد ارتباطه بالفريق البافاري.

وتسعى إدارة بايرن ميونخ إلى الحفاظ على ركائز الفريق الأساسية، في ظل طموح النادي لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، بينما يبقى ملف تجديد عقد أوليسي مفتوحًا دون استعجال، وفقًا لتصريحات المدير الرياضي.

كريستوف فرويند نادي بايرن ميونخ بايرن ميونخ مايكل أوليسي أوليسي

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