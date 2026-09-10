التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة بايرن ميونيخ وبودو جليمت بدوري أبطال أوروبا

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقى بايرن ميونخ الألماني وبودو جليمت النرويجي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وسيطر فريق بايرن ميونيخ على مجريات الكرة في الشوط الأول وشكل خطورة كبيرة على مرمى الفريق النرويجي ولكن الحظ عاند الفريق الألماني دون تسجيل أهداف.

تشكيل الفريقين

كشف البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بودو جليمت النرويجي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

تشكيل بايرن ميونخ

- حراسة المرمى: نوير.

- الدفاع: لايمر، أوباميكانو، تاه وديفيز.

- الوسط: كيميتش، موسيالا وبافلوفيتش.

- الهجوم: كين، أوليسي ودياز.

بودو جليمت النرويجي

بايرن ميونخ يبحث عن انطلاقة قوية

ويدخل الفريق البافاري اللقاء رافعًا شعار الانتصار وحصد أول 3 نقاط في مشواره الأوروبي، مستفيدًا من خوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، حيث يسعى إلى فرض شخصيته مبكرًا وتوجيه رسالة قوية إلى منافسيه في البطولة.

ويأمل بايرن ميونخ في تفادي أي تعثر خلال بداية مشواره، خاصة أن نظام مرحلة الدوري يجعل حصد النقاط منذ الجولات الأولى أمرًا بالغ الأهمية في سباق التأهل والمنافسة على المراكز المتقدمة.

هاري كين يقود طموحات العملاق الألماني

ويمتلك بايرن ميونخ قائمة قوية تضم العديد من النجوم، على رأسهم المهاجم الإنجليزي هاري كين، إلى جانب مجموعة مميزة من العناصر الهجومية التي تمنح الفريق أفضلية واضحة على الورق.

ويطمح لاعبو بايرن إلى ترجمة هذه الأفضلية إلى أداء قوي داخل الملعب وتحقيق فوز يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال مشواره في البطولة القارية.

بودو جليمت يتحدى أصحاب الأرض

على الجانب الآخر، يخوض بودو جليمت المواجهة بطموحات كبيرة، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أبرز الأندية الأوروبية، حيث يسعى الفريق النرويجي إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب «أليانز أرينا».

ويعتمد بودو جليمت على أسلوب هجومي وشخصية جريئة، إلى جانب التنظيم التكتيكي والقدرة على استغلال المساحات، في محاولة لإرباك أصحاب الأرض ومجاراة القوة الهجومية للفريق الألماني.

وتمثل مواجهة بايرن ميونخ اختبارًا حقيقيًا لبودو جليمت، الذي يدرك أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري في عقر داره ستكون بمثابة انطلاقة تاريخية ودفعة قوية في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.