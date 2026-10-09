عدي الدباغ وآدم كايد ينضمان لمعسكر الزمالك استعدادا لموقعة القمة

انضم الثنائي عدي الدباغ وآدم كايد إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادًا لمواجهة القمة المرتقبة، في إطار التحضيرات للمباراة المهمة التي يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية.

الزمالك

ويعمل الجهاز الفني للزمالك على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المواجهة، مع التركيز على رفع معدلات التركيز والاستعداد الفني والبدني، لضمان جاهزية العناصر التي سيعتمد عليها خلال اللقاء.

ويأمل الزمالك في الظهور بصورة قوية خلال مباراة القمة، في ظل أهمية المواجهة بالنسبة لجماهيره، التي تنتظر من الفريق تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز أمام المنافس التقليدي.