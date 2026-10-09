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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب الشيشة.. غلق كافيتريا مركز شباب شما بالمنوفية وإحالة المسئولين للتحقيق

شعار الشباب والرياضة
شعار الشباب والرياضة
عمرو مصطفى

وجه جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، المسئولين لمتابعة ما تم  تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تناول الشيشة داخل مركز شباب شما بمحافظة المنوفية، وأُجريت متابعة ميدانية للتحقق من الواقعة والوقوف على ملابساتها.

غلق كافيتريا مركز شباب شما بمحافظة المنوفية 

 

وأسفرت أعمال المتابعة والتي نفذتها   الادارة المركزية لمراكز الشباب  بالوزارة عن التأكد من صحة الواقعة، ليتم على الفور غلق الكافيتريا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تمت إحالة المدير التنفيذي للمركز وجميع العاملين المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، إلى جانب إحالة مدير الإدارة الفرعية للشباب والرياضة بأشمون إلى التحقيق، وذلك للوقوف على أسباب وملابسات ما تم رصده وتحديد المسئوليات.

كما شملت أعمال المتابعة زيارة وتفقد مركز شباب الأنجب ومركز شباب كفر الغريب ومركز شباب سمادون، للتأكد من انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للأعضاء ومرتاديها، ومدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار أعمال المتابعة والرقابة على مراكز الشباب بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن الانضباط وحسن سير العمل، ويدعم الدور الذي تؤديه مراكز الشباب في خدمة النشء والشباب والمجتمع.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل مركز شباب شما المنوفية محافظة المنوفية

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