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محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عن سبتمبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عن سبتمبر 2026

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تُوج النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز عن شهر سبتمبر 2026، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه، وفقًا لاختيار مؤسستي «HT Spor» و«Mackolik» التركيتين.

وجاء تتويج صلاح بالجائزة؛ بعد تألقه اللافت خلال مباريات الشهر، إذ سجل 4 أهداف في 3 مباريات بالدوري التركي، كان أبرزها تسجيله ثلاثية «هاتريك» في شباك جالاتا سراي، إلى جانب هدفه أمام جنتشلربيرليجي، ليؤكد دوره المؤثر في الخط الهجومي لفريقه.

واعتمد اختيار اللاعب الأفضل، على مزيج من تصويت الجماهير وتقييمات الخبراء والصحفيين والمحررين، إلى جانب نقاط الأداء والإحصائيات، ليحصد النجم المصري الجائزة بعد منافسة مع عدد من لاعبي الدوري التركي.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات قوية بقميص طرابزون سبور، بعدما نجح في لفت الأنظار بأهدافه ومساهماته الهجومية منذ انطلاق الموسم الحالي.

محمد صلاح طرابزون سبور الدوري التركي

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