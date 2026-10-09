قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أغلق الأسانسير.. مواطن يمنع نقل مريضة غسيل كلوي إلى المستشفى بالمنوفية
مصر تطلق حملة «إيد بإيد.. سند وأمان» لدعم النازحين في غزة قبل الشتاء
رسالة ترحيب بالرئيس السيسي في كوالالمبور.. ومباحثات ثنائية مرتقبة غدا | صور
استعدادًا لمباراة القمة.. إمام عاشور ينشر صورة من تدريبات الأهلي
الأهلي يكتسح الزمالك في أرقام القمة بالدوري خلال الألفية الجديدة
قبل انتهاء المهلة بـ3 أيام.. كيف تحصل على وحدة بديلة بنظام الإيجار القديم
حكاية وطن في 12 سنة.. تريليون جنيه استثمارات صناعية وصادرات بـ55 مليار دولار
حكاية وطن في 12 سنة.. تطور القوات المسلحة والتحركات المصرية إقليميًا ودوليًا
استعدادات مكثفة لبدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع بالخط الأول
موتسيبي: ندرس إمكانية إقامة كأس الأمم الإفريقية كل عامين
أوكرانيا تعلن استهداف 3 منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ داخل روسيا
«مش تشوين دي محطة بنزين».. القبض على شخص خزَّن 7 الاف لتر مواد بترولية بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لأول مرة منذ 10 سنوات| مورينيو: ريال مدريد يصل إلى منتصف أكتوبر دون إصابات جديدة

جوزية جوميز
جوزية جوميز
باسنتي ناجي

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو عن الوضع البدني للاعبي ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش فترة إيجابية على مستوى الإصابات، بعدما وصل إلى منتصف شهر أكتوبر دون تسجيل إصابات جديدة، للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

جوزيه مورينيو

وقال مورينيو: «إنها المرة الأولى منذ 10 سنوات التي يصل فيها ريال مدريد إلى منتصف أكتوبر دون إصابات جديدة، إنها قصة إيجابية جيدة، لكنها لا تعجبكم»، في إشارة إلى الانتقادات التي تحيط بالفريق رغم المؤشرات الإيجابية.

دافع جوزيه مورينيو عن كيليان مبابي، موضحًا حقيقة ما أُثير حول خضوعه لفحوصات طبية خارج النادي، وظهوره في ملهى ليلي، ورحلة بالدراجة في سويسرا، مؤكدًا أن بعض التفاصيل جرى تصويرها بصورة مختلفة عن حقيقتها.

وقال مورينيو إن مبابي خضع لتشخيص طبي، وتوجه إلى عيادة خارجية بسبب التاريخ الطبي لركبته، مضيفًا أن ذلك فتح الباب أمام البحث عن مشكلات أخرى من جانب وسائل الإعلام.

وأوضح أن المكان الذي ظهر فيه مبابي لم يكن ملهى ليليًا، بل موقعًا لاستضافة فعالية خاصة بأسبوع الموضة في باريس، كما أشار إلى أن ركوب اللاعب الدراجة في سويسرا كان داخل فندق يضم أكواخًا صغيرة، وكانت الدراجات وسيلة للتنقل بهدوء بين المناطق المشتركة، وليس للمشاركة في سباق للدراجات.

واختتم مورينيو تصريحاته، بالتأكيد على أهمية الالتزام داخل ريال مدريد، قائلًا: «أعدكم، إذا لم يتصرف أي لاعب كلاعب في ريال مدريد أو قصّر في التزاماته، فلن تروه حتى على دكة البدلاء، سيبقى في منزله».

جوزية الاهلي الزمالك منتخب مصر منتخب بلاده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

قطع المياه

خلال ساعات .. قطع المياه عن بعض مناطق الهرم| تفاصيل

أسعار السلع

أسعار الأرز والفول والدقيق والمكرونة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

داليا الأتربي

برلمانية: جولة الرئيس الآسيوية تفتح آفاقا جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية

النائب سعيد منور لحوتي

أمين سر اقتصادية النواب: زيارة السيسي إلى كوريا تدعم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا

مجلس النواب

النواب يناقش حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان.. الاثنين

بالصور

الكاكاو الخام.. 7 فوائد صحية قد تجعله مشروبك المفضل وتحذير من الأنواع المحلاة

فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد