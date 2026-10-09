مورينيو: من لم يلتزم بقواعد ريال مدريد فلن تروه حتى على دكة البدلاء

دافع جوزيه مورينيو عن كيليان مبابي، موضحًا حقيقة ما أُثير حول خضوعه لفحوصات طبية خارج النادي، وظهوره في ملهى ليلي، ورحلة بالدراجة في سويسرا، مؤكدًا أن بعض التفاصيل جرى تصويرها بصورة مختلفة عن حقيقتها.

مبابي

وقال مورينيو إن مبابي خضع لتشخيص طبي، وتوجه إلى عيادة خارجية بسبب التاريخ الطبي لركبته، مضيفًا أن ذلك فتح الباب أمام البحث عن مشكلات أخرى من جانب وسائل الإعلام.

وأوضح أن المكان الذي ظهر فيه مبابي لم يكن ملهى ليليًا، بل موقعًا لاستضافة فعالية خاصة بأسبوع الموضة في باريس، كما أشار إلى أن ركوب اللاعب الدراجة في سويسرا كان داخل فندق يضم أكواخًا صغيرة، وكانت الدراجات وسيلة للتنقل بهدوء بين المناطق المشتركة، وليس للمشاركة في سباق للدراجات.

واختتم مورينيو تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتزام داخل ريال مدريد، قائلًا: «أعدكم، إذا لم يتصرف أي لاعب كلاعب في ريال مدريد أو قصّر في التزاماته، فلن تروه حتى على دكة البدلاء، سيبقى في منزله».