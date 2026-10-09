حتى خارج الملعب.. لويس إنريكي: التفكير المستمر أصعب ما يواجه مدربي كرة القدم

تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن الضغوط الذهنية التي يتعرض لها مدربو كرة القدم، مؤكدًا أن التفكير المستمر في المباريات وتفاصيلها من أصعب التحديات التي يواجهونها.

لويس إنريكي

وقال إنريكي: «لا يتوقف المدرب أبدًا عن التفكير في الاستعداد للمباراة، ولا يتوقف أبدًا عن التفكير فيما يمكن تحسينه»، مشيرًا إلى أن مدربي المستوى العالي يظلون منشغلين بالتفكير طوال الوقت.

وأضاف: «هناك أوقات لا تستطيع فيها النوم لأنك قلق بشأن ما سيحدث في مباراة لومان مثلًا، وما سيفعله باتريك فيديرا، مدرب لومان».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الشغف المستمر بكرة القدم هو ما يجعل السيطرة على التفكير أمرًا صعبًا بالنسبة للمدربين.