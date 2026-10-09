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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النتائج تتحدث عن نفسها.. إنريكي يكشف سر نجاح زيدان مع منتخب فرنسا

انريكي وزيدان
انريكي وزيدان
محمد بدران

أشاد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالأفكار الفنية التي يعتمد عليها زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس امتلاك الفريق المقومات اللازمة لتحقيق الانتصارات.

وقال إنريكي، في تصريحات صحفية: «ما شاهدته من زيدان مع فرنسا هو الأفكار الصحيحة لتحقيق الفوز، والاستحواذ على الكرة، والضغط، والترابط، وأن يكونوا فريقًا حقيقيًا».

وأضاف: «هذه هي التحديات التي تواجهك عندما تكون مدربًا لمنتخب وطني، إنها أصعب مهمة على الإطلاق».

واختتم إنريكي تصريحاته بالإشادة بمستوى اللاعبين الذين اختارهم زيدان، وما قدموه من أداء إيجابي، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها المنتخب الفرنسي تتحدث عن نفسها.

وتعكس تصريحات إنريكي تقديره للعمل الفني الذي يقدمه زيدان مع المنتخب الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أسلوب لعب جماعي يعتمد على الاستحواذ والضغط والترابط بين اللاعبين.

انريكى زيدان فرنسا المدير الفني

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