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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان يشيد بروح فريقه: ما شاهدته خلال 15 يومًا أسعدني كثيرًا

زيدان
زيدان
إسراء أشرف

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، سعادته الكبيرة بما قدمه لاعبوه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تقييمه للفترة الماضية لا يرتبط بالنتائج وحدها، رغم حصد الفريق 10 نقاط من أصل 4 مباريات.

وأوضح زيدان أن أكثر ما أسعده كان الأجواء داخل المجموعة والروح التي ظهر بها اللاعبون خلال الأيام الـ15 الماضية، مشيرًا إلى أن العمل مع مجموعة تضم لاعبين مميزين، إلى جانب تنظيم الأمور بالشكل الصحيح، يمنح الفريق فرصة قوية لتحقيق أهدافه.

وعن حديثه مع اللاعبين خلال فترة الاستراحة، أكد المدرب الفرنسي أن الفريق لم يظهر بصورة سيئة في الشوط الأول، لكنه افتقد إلى السرعة والحيوية في الثلث الأخير من الملعب، وهو ما أثر على قدرته الهجومية.

وأشار زيدان إلى أن الفريق كان بحاجة إلى بعض التغييرات من أجل استعادة الديناميكية، موضحًا أن قراراته لم تكن بهدف توجيه اللوم إلى أي لاعب، وإنما جاءت باعتبارها خطوة جماعية لتحسين أداء الفريق.

واختتم زيدان حديثه بالتأكيد على أن لاعبيه استجابوا للتعليمات بالشكل المطلوب، وظهر ذلك بوضوح خلال الشوط الثاني، الذي وصفه بأنه كان "كبيرًا ورائعًا".

زين الدين زيدان زيدان فرنسا منتخب فرنسا

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