شدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية خالد فودة ، على أهمية ترسيخ ثقافة العمل الميداني والتواجد المستمر بين المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها، مع ضرورة حسن التعامل مع المواطن وتبسيط الإجراءات وتيسير حصوله على الخدمات، بما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وذلك في إطار زيارته للمحافظة، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بجهود التنمية المحلية، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية الزيارة بلقاء بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور مديري المديريات الخدمية ورؤساء المدن، وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة، إلى جانب مسؤولي الجهات والقطاعات المعنية، لاستعراض المشروعات والخطط التنموية ومناقشة معدلات التنفيذ والتحديات التي تواجه العمل بمختلف القطاعات.

وشمل اللقاء استعراض مشروعات هيئة مياه الشرب، وهيئة الرعاية الصحية، وجهاز التعمير، ومكتب وزارة السياحة، وقطاع الآثار، ومديريات التربية والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والإسكان والطرق والري والتخطيط العمراني، إلى جانب مشروعات شركة الكهرباء، ومبادرة «حياة كريمة»، ومشروعات شركة مياه الشرب الممولة من البنك الأفريقي، ومديرية الصحة.

كما تناول الاجتماع عرض مشروعات التخطيط العمراني، خاصة الأحوزة العمرانية في مجال السياحة، ومتابعة جهود الجهات التنفيذية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات.

وخلال اللقاء، نقل خالد فودة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكداً أن المواطن هو محور التنمية وغايتها الأساسية، وأن بناء الإنسان يمثل أحد أهم محاور العمل الوطني، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى التعليم، والتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

كما أكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري، والعمل على تمكين الشباب والمرأة وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء المجتمع وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة ملفات التنمية المحلية بالمحافظات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والوقوف على احتياجات محافظة الأقصر ومقترحات تطوير الخدمات والمشروعات، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.