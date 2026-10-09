مش خايف ولم أتردد.. مدرب الزمالك السابق يوضح موقفه من الظهور عبر قناة الأهلي

علق محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، على ظهوره عبر قناة الأهلي، مؤكدًا أنه لم يتردد في قبول الدعوة، مشيرًا إلى أن هدفه هو نشر الخير ونبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية، والاستفادة من الرسالة التي يقدمها للأجيال القادمة.

ونشر الناقد الرياضي محمود شوقي هذه التصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال محمد صلاح، في تصريحاته: «ظهوري في قناة الأهلي مفيش فيه مشكلة، ولم أتردد في قبول الدعوة، وأسعى للخير ونبذ التعصب عند الجمهور بشكل عام، مش همشي ورا كل واحد أوضح له الغرض، إن الأجيال القادمة تستفيد، أنا مش خايف من حاجة، المهم المحتوى والرسالة اللي هقدمها».

وأضاف مدرب الزمالك السابق: «ممكن أي لاعب من الجيل الحالي يخاف من الظهور في قناة المنافس، أنا عمري ما أخاف من إني أعمل الصح، وهسيب الباقي على ربنا».

وتابع محمد صلاح: «هل أنا هكون أهلاوي بمجرد ظهوري في قناة الأهلي؟ لا طبعًا، أنا عندي مبادئ، وأتمنى أن يحدث نفس الأمر على قناة الزمالك، والبعض مستفيد من خلافات القطبين».

وأكد محمد صلاح أن الظهور عبر قناة النادي المنافس لا يعني تغيير الانتماء أو التخلي عن المبادئ، موضحًا أن الأهم هو مضمون الرسالة المقدمة للجمهور، والعمل على الحد من التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة الترقب التي تسبق مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين. ويبحث الفريقان عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع تساويهما في رصيد النقاط قبل انطلاق المواجهة.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة «أون سبورت»، مع تخصيص استوديو تحليلي لمتابعة اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.