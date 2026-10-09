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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمدة طرابزون يدعو حسام حسن لزيارة المدينة ومشاهدة محمد صلاح

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

كشف أحمد متين جينتش، عمدة بلدية طرابزون الكبرى، عن توجيه دعوة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لزيارة المدينة التركية خلال الشهر الجاري أو المقبل، ومشاهدة محمد صلاح بقميص طرابزون سبور.

حسام حسن 

وقال جينتش، في تصريحات لصحيفة «Kuzey Ekspres» التركية، إنه التقى حسام حسن ووجه له دعوة لزيارة طرابزون، مشيرًا إلى أن مدرب منتخب مصر أبدى رغبة في زيارة المدينة ومشاهدة صلاح على أرض الملعب.

وأوضح عمدة طرابزون أن انتقال النجم المصري إلى صفوف طرابزون سبور عزز العلاقات الرياضية والسياحية بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن الصفقة تمثل فرصة للترويج للمدينة ودعم قطاع السياحة والاقتصاد المحلي.

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