الحكم محمد عادل: لا توجد معايير محددة لاختيار الحكم الدولي

أكد الحكم الدولي محمد عادل أن اختيار قائمة الحكام الدولية لا تخضع لمعايير محددة ولكن تتم وفق رؤية رئيس اللجنة فقط.

وأضاف عادل، خلال حوار لموقع صدى البلد أنه في حال تولي رئاسة لجنة الحكام سيضع شروطا ومعايير محددة لاختيار الحكم الدولي أولها الحصول على مؤهل عال واجادة اللغة الانجليزية بالاضافة لتقديم صحيفة جنائية.

وتابع أن غيابه عن القائمة الدولية كان قرارا مفاجئا ولا يعلم اسبابه، مشددا على ان هناك عضوا فوجئ الجميع بوجوده.

وعن بدايته وسر عشقه للتحكيم أكد انه بدأ في احتراف كرة القدم عندما كان طالبا في كلية الشرطة ولكن فور تخرجه كان أمر شاقا له ان يمارس مهنته بجانب لعب كرة القدم.

وتابع أنه عندما شاهد مباراة افتتاح كأس العالم 90 اعجب كثيرا بـ فيتون حكم المباراة ومنذ ذلك الحين اتخذ التحكيم كهواية له.

https://youtu.be/TOkCAsyiElU