قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إهانة لإسرائيل.. تل أبيب تنتقد فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام
الحكم محمد عادل :تصريح الاحتواء تم تحريفه
النصب الإلكتروني يهدد حساباتك البنكية.. كيف تحمي أموالك أثناء التسوق عبر الإنترنت؟
حكاية رحلة وطن.. مشروعات واستثمارات تجاوزت 15 تريليون جنيه خلال 12 سنة بمصر
سعر الدولار في البنوك الآن
هتلر حل المسألة .. كاتب يهودي يفجر جدلا بتصريحات عن المحرقة النازية
مش خايف ولم أتردد.. مدرب الزمالك السابق يوضح موقفه من الظهور عبر قناة الأهلي
خلافات أسرية تنتهي بنحر عنقها .. ضبط قاتل زوجته فى أسوان
«محدش يقدر يحكم الإنتاج».. تصريحات نارية تكشف عشوائية صناعة الدواجن بمصر
أزمة الدواجن تتفاقم.. خلاف بين اتحاد المنتجين ومحافظ القليوبية يصل إلى القضاء
موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري المصري
مقتـ.ل شاب على يد نجل خاله وإصابة اثنين آخرين في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحكم محمد عادل: لا توجد معايير محددة لاختيار الحكم الدولي

عادل
عادل
ياسمين تيسير

أكد الحكم الدولي محمد عادل أن اختيار قائمة الحكام الدولية لا تخضع لمعايير محددة ولكن تتم وفق رؤية رئيس اللجنة فقط.

وأضاف عادل، خلال حوار لموقع صدى البلد أنه في حال تولي رئاسة لجنة الحكام سيضع شروطا ومعايير محددة لاختيار الحكم الدولي أولها الحصول على مؤهل عال واجادة اللغة الانجليزية بالاضافة لتقديم صحيفة جنائية. 

وتابع أن غيابه عن القائمة الدولية كان قرارا مفاجئا ولا يعلم اسبابه، مشددا على ان هناك عضوا فوجئ الجميع بوجوده. 

وعن بدايته وسر عشقه للتحكيم أكد انه بدأ في احتراف كرة القدم عندما كان طالبا في كلية الشرطة ولكن فور تخرجه كان أمر شاقا له ان يمارس مهنته بجانب لعب كرة القدم.

وتابع أنه عندما شاهد مباراة افتتاح كأس العالم 90 اعجب كثيرا بـ فيتون حكم المباراة ومنذ ذلك الحين اتخذ التحكيم كهواية له. 

https://youtu.be/TOkCAsyiElU

محمد عادل لجنه الحكام الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

الجامع الأموي في حلب

بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد