الحكم محمد عادل :تصريح الاحتواء تم تحريفه

أكد الحكم الدولي محمد عادل أن تصريحه عن “ الاحتواء ” تم تحريفه من قبل اللجان الالكترونيه .

واضاف خلال حواره مع موقع صدى البلد أنه قال “ طلبت من الحكام المساعدين احتواء غضب لاعبي الأهلي والزمالك ” مشددا أن يجب أن يتحدث الحكم لغه عربيه بطريقه واضحه ولم يطالب لجنة الحكام بغير ذلك.

وتابع أن جميع من هاجموه لم يستمعوا لنص المداخله الاذاعيه ولكن تم تحريف الأمر ومن ثم الهجوم عليه.

واكمل أن الحكم المصري هو الاختيار الافضل لادارة مباريات القمه بين الأهلي والزمالك مشددا ان الحكم يحكم وفق ضميره ورؤيته فقط

وتابع أنه لا يوجد حكم من الممكن ان يضحي باسمه وسمعته مقابل فوز فريقه المفضل

وعن مستحقات الحكام فاكد انها مناسبه حاليا فحكم الساحه يحصل على ٩ الاف جنيه وطاقم المساعدين ٧ الاف

وتابع ان الحكم بحاجه لدعم وحمايه من لجنه الحكام مشددا ان الائحه الحاليه قادره على حمايه الحكام ولكن بشرط تطبيقها بشكل سليم

https://youtu.be/dB3PRRgzzt8