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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مسئول جائزة الكرة الذهبية السابق يهاجم مبابي ويدعم لامين يامال

كيليان مبابي
كيليان مبابي
إسلام مقلد

وجّه باسكال فيريه، رئيس التحرير السابق لمجلة «فرانس فوتبول» والمسؤول السابق عن جائزة الكرة الذهبية، انتقادات للفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مشككًا في أحقيته بالتتويج بالجائزة هذا العام، بسبب غياب الألقاب الجماعية عن حصيلته، وذلك قبل حفل الإعلان عن الفائز المقرر إقامته في لندن يوم 26 أكتوبر.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «Ouest-France» وإذاعة «مونت كارلو» الفرنسيتان، يرى فيريه أن الأرقام الفردية، مهما بلغت قوتها، لا تكفي وحدها لحسم سباق الكرة الذهبية، مؤكدًا أن التتويج بالبطولات الكبرى يجب أن يظل أحد المعايير الأساسية في تقييم المرشحين للجائزة.

فيريه: الأرقام التهديفية لا تكفي لحصد الكرة الذهبية

وأوضح فيريه أن كأس العالم ودوري أبطال أوروبا يمثلان أبرز البطولات التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند تقييم اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وأشار المسؤول السابق إلى أن عدم التتويج بأي من هاتين البطولتين يترك لديه شعورًا بوجود نقص في ملف اللاعب، حتى إذا كان يحقق أرقامًا تهديفية مميزة ويواصل التسجيل بانتظام طوال الموسم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اعتماد مبابي على حصيلته الفردية وأرقامه التهديفية، إلى جانب فوزه بلقب هداف كأس العالم، ضمن أبرز الحجج التي يستند إليها في الحديث عن فرصه في المنافسة على الجائزة.

حملة مبابي الإعلامية تثير تحفظات المسؤول السابق

ولم تقتصر انتقادات فيريه على تقييم موسم مبابي وألقابه، بل امتدت إلى الطريقة التي يروّج بها المهاجم الفرنسي لحظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، بعدما تحدث في مقابلات عدة عن أحقيته بالحصول على الجائزة، مستندًا إلى مستواه الفردي وإنجازاته التهديفية.

وفي تصريحات لإذاعة «مونت كارلو»، وصف فيريه هذا الأسلوب بأنه أمر غير مألوف، معتبرًا أن ترويج اللاعبين المرشحين لأنفسهم بصورة علنية ومتكررة يمثل سابقة غريبة في سباق الجائزة.

وكشف فيريه أنه تواصل مع عدد من أعضاء لجنة التصويت، الذين أبدوا، بحسب تصريحاته، استياءهم من تكرار هذه التصريحات، في إشارة إلى أن الحملة الإعلامية قد لا تحقق التأثير الذي يأمله اللاعب.

فيريه يشكك في إمكانية التأثير على المصوتين

وأضاف رئيس التحرير السابق لمجلة «فرانس فوتبول» أن الاعتقاد بإمكانية التأثير على اختيارات المصوتين من خلال إجراء مقابلات متكررة يعكس سوء تقدير لطبيعة عملية التصويت.

وتُمنح الكرة الذهبية بناءً على تصويت الصحفيين المشاركين من دول مختلفة، وهو ما يجعل تقييم المرشحين مرتبطًا بوجهات نظر متعددة ومعايير تتجاوز التصريحات الإعلامية، وفقًا لما أشار إليه فيريه.

لامين يامال اختيار فيريه المفضل للكرة الذهبية

وفي ختام تصريحاته، كشف فيريه عن اللاعب الذي يفضله للفوز بالكرة الذهبية، معلنًا دعمه للإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، الذي يرى أنه يمتلك مقومات فنية مميزة وسجلًا من الألقاب يجعله لاعبًا استثنائيًا يستحق المنافسة على الجائزة.

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