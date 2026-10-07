تفاصيل سفر كيليان مبابي المفاجئ إلى باريس

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد سفره بشكل مفاجئ إلى العاصمة الفرنسية باريس، رغم معاناته من إصابة في الركبة.

وكان مبابي قد عاد إلى تدريبات ريال مدريد، أمس الثلاثاء، بعدما اقترب من التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده مع منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي.

سبب سفر مبابي إلى باريس وفقًا للتقارير، فإن سفر مبابي إلى باريس لم يكن بشكل عشوائي، بل جاء بالتنسيق مع إدارة ريال مدريد.

وأوضحت التقارير أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا توجه إلى باريس للمشاركة في فعالية خيرية مع عدد من الأطفال التابعين لإحدى المؤسسات، قبل أن يعود إلى العاصمة الإسبانية في اليوم نفسه.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد يرى ضرورة توضيح ملابسات تحركات مبابي قبل توجيه الانتقادات إليه، خاصة في ظل الجدل الذي صاحب سفره خارج إسبانيا خلال فترة تعافيه من الإصابة.

بيلينجهام لديه التزامات مماثلة ولفتت التقارير إلى أن زميل مبابي في ريال مدريد، جود بيلينجهام، لديه أيضًا التزامات إعلانية خلال الفترة الحالية، تستدعي وجوده في العاصمة البريطانية لندن لمدة يومين، وذلك بالتنسيق مع النادي الملكي.

ويأتي ذلك لتأكيد أن بعض تحركات لاعبي ريال مدريد خارج إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي تتم بالتنسيق مع إدارة النادي، ولا تعني بالضرورة مخالفة اللاعبين للتعليمات أو برنامج التعافي.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة ويستعد ريال مدريد

لاستئناف منافساته عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يلتقي مع فياريال يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني. ويبقى موقف مبابي من المشاركة في المباراة مرتبطًا بمدى جاهزيته البدنية وتعافيه الكامل من إصابة الركبة.