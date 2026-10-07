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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشباب يسلم كأس بطولة شمال أفريقيا لاتحاد الكرة

منتخب الشباب يسلم كأس بطولة شمال أفريقيا لاتحاد الكرة
منتخب الشباب يسلم كأس بطولة شمال أفريقيا لاتحاد الكرة
حسام الحارتي

فوض منتخبنا الوطني، مواليد 2007، بقيادة الكابتن وائل رياض، محمود حرب، المدير الإداري، بتسليم كأس بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بغانا، للدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن جانبهم، جدد الجهاز الفني ولاعبو المنتخب، شكرهم لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبوريدة والأمين العام للاتحاد، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، على دعمهم الكبير للمنتخب، طوال مشوار البطولة، وحرصهم على حضور المباريات من أجل تشجيعهم لحصد البطولة.

كما أكد وائل رياض، المدير الفني للمنتخب، أن المشوار لم ينته، حيث مازالت أمامنا طموحات كبيرة في بطولة الأمم الأفريقية بغانا.

بينما رحب الدكتور مصطفى عزام،  بتسلمه كأس البطولة، متمنياً التوفيق للمنتخب، ومشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة في منتخب الشباب، خلال بطولة الأمم الأفريقية، مضيفاً أن اتحاد الكرة يولي أهمية كبيرة بكل المنتخبات، الشباب والناشئين والأوليمبي، من أجل الحفاظ على امتداد الأجيال ودعم المنتخب الأول.

وكان منتخب الشباب قد فاز أمس ببطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية، محققاً 9 نقاط، ومتفوقاً على المنتخب المغربي، الذي حقق المركز الثاني برصيد 7 نقاط

رياض محمود وائل رياض محمود حرب كأس بطولة شمال أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب الشباب

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