محمد عبد المنصف: محمود صلاح سيكون متواجدًا مع منتخب مصر الأول وحسام حسن مهتم به

أكد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين، ان محمود صلاح سينضم إلى منتخب مصر الاول بعد أدائه المميز مع منتخب الناشئين في تصفيات شمال افريقيا.

وقال عبد المنصف في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: محمود صلاح عندما كنت مدربا في المحلة كنت ارى انه لاعب سيكون له مستقبل كبير.

واضاف: تشبيه محمود صلاح ببعض لاعبي الدوري المصري شيء مفيد لكنه ينتظره الكثير وهذا الجيل قريب من بعض للغاية وأصحاب شخصية.

وتابع: حسام حسن عينه على محمود صلاح منذ فترة نظرا لمستويات المميزة في الموسم الماضي ومحمود صلاح الأقرب للتواجد مع منتخب مصر الاول وكان يوجد اهتماما به من حسام حسن.