وائل رياض عن الفوز بلقب شمال أفريقيا للشباب: مجرد البداية والطموح والأمل بيزيد

احتفل وائل رياض "شيتوس" المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بالفوز بلقب شمال أفريقيا بعد الفوز الجزائر بنتيجة هدفين دون رد والتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2027

وقال وائل رياض “شيتوس” عبر حسابه الرسمي: الحمد والشكر لله التتويج ببطولة تصفيات شمال إفريقيا والتأهل لبطولة الأمم الإفريقية غانا 2027من أهم لحظاتي حياتي الرياضية و هي الأهم في حياتي التدريبية ، بشكر كل الداعمين اللي كانوا واثقين فينا ومؤمنين بينا و بردو بشكر كل المنتقدين والمشككين

وأضاف: لأن بسببهم خلونا نشتغل أكتر و نركز أكتر ، شكراً لمجلس إدارة الإتحاد ، شكراً للجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون من أصغر واحد لأكبر واحد ، شكراً لكل اللعيبة اللي كانوا متواجدين علي مدار الفترة السابقة كلها

وواصل : إن شاء الله دي مجرد بداية والقادم أقوي لأن الطموح بيعلي والأمال بتزيد وثقتنا في نفسنا وفي ربنا كبيرة وبلا حدود تحيا مصر.

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بقيادة المدير الفني وائل رياض، فوزًا مهمًا على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، في ختام منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر بطلا لشمال أفريقيا

وأقيمت مباراة مصر والجزائر عصر أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات، حيث نجح «الفراعنة» في حسم المواجهة لصالحهم ليواصلوا مشوارهم بنجاح نحو البطولة القارية.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد أداء قوي خلال مشواره في التصفيات، ليؤكد أحقيته في صدارة المجموعة، بينما حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل الثانية بعد احتلاله المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، تلقى منتخب المغرب تحت 20 عامًا خسارة أمام نظيره الليبي بنتيجة 3-2، إلا أن رصيده السابق من النقاط كان كافيًا لضمان احتلاله المركز الثاني والتأهل إلى النهائيات رفقة المنتخب المصري.

وشهدت تصفيات شمال إفريقيا مشاركة خمسة منتخبات، هي مصر والمغرب والجزائر وليبيا وتونس، حيث تنافست على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.