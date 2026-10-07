إعلامي يوجه رسالة بعد معسكر منتخب مصر: «بلاش نخبي التراب تحت السجادة»

أكد الإعلامي محمد فارس، خلال ظهوره في برنامج «القهوة مع فايق»، أن معسكر منتخب مصر انتهى بكل أحداثه، مشددًا على ضرورة مواجهة الأزمات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وعدم الاكتفاء بتجاوزها دون حل.

الاهلي

وقال فارس: «أتمنى الناس تفتكرها.. واجهوا اللي حصل، اقعدوا وحلوا واتكلموا على ترابيزة واحدة، بلاش تعالجوا الوضع الحالي بإنك تخبي التراب تحت السجادة».

وأضاف: «كابتن حسام حسن له أخطاء، واتحاد الكرة له تصريحات غاضبة، وكل ده غير التعامل بعشوائية في إعلان موقف لاعبين زي صلاح ومنعم من المشاركة في المباريات».

واختتم: «لازم الناس تقعد وتتكلم وتعالج المشاكل، وكل واحد يشوف محتاج يصلح الأخطاء إزاي ويرجع السياق الطبيعي للعلاقة إزاي، عشان لما تروح للمعسكر الجاي يكون الموضوع انتهى بجد ومفيش حد متربص بالتاني».