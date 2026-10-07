علي محمود يقترب من العودة لحسابات عموته قبل قمة الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل جديدة بشأن موقف علي محمود لاعب الأهلي، بعد عودته إلى تدريبات الفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

هاني حتحوت

وأوضح حتحوت أن علي محمود طلب، برعاية وائل جمعة مدير الكرة، عقد جلسة مع الحسين عموته المدير الفني للأهلي، للحديث عن الأزمة التي شهدتها الفترة الماضية، والتي تسببت في استبعاده من مباراة أبو قير للأسمدة، خاصة بعد المنشور الذي أكد خلاله اللاعب عدم وجود مشكلة مع المدير الفني.

وأشار إلى أن الجلسة شهدت حديثًا متبادلًا بين الطرفين، حيث شرح علي محمود وجهة نظره، كما تلقى توضيحات من عموته، وانتهى الاجتماع بأجواء إيجابية ساهمت في تهدئة الأمور بين اللاعب والمدير الفني.

وأضاف حتحوت أن هناك اتجاهًا لوجود علي محمود ضمن قائمة الأهلي أمام الزمالك، مع إمكانية حصوله على دور في القمة، سواء أساسيًا أو كبديل، بعد تصفية الأجواء وعودة العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني إلى الهدوء.