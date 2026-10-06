إيه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟.. هاني حتحوت يعلق على واقعة أجهزة البلايستيشن

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل وصفها بالغريبة بشأن الأوضاع داخل نادي الزمالك، خلال حديثه عن تصريحات حسن موسى، المدير التنفيذي للنادي، حول بعض الوقائع المتعلقة بأجهزة البلايستيشن والشاشات وأعمال الصيانة داخل القلعة البيضاء.

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وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه «الكلام المظبوط»، إنه استمع إلى حديث حسن موسى، موضحًا: «كنت بسمع المدير التنفيذي لنادي الزمالك، السيد حسن موسى. التفاصيل اللي بتتحكي غريبة بصراحة».

وأضاف حتحوت أن الحديث تضمن تفاصيل بشأن عدد من أجهزة البلايستيشن والدراعات والشاشات، قائلًا: «فروحنا سألنا، فطلع إنه مش مهندس إلكترونيات اللي بيصلح ده، طلع فني لحام».

وتابع: «فقلناله: طب فين الحاجة؟ قالنا: موجودة أهي والله. فراح طلع أوضة محدش يعرفها غيره، ففتحلنا، فلقينا».

وعلق حتحوت على ما تردد بشأن الواقعة، قائلًا: «إيه ده؟ إيه ده؟ ما هذا الذي يُحكى على الهواء؟ إيه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ إنت بتتكلم عن نادي الزمالك».

وأوضح أن ما يتم الحديث عنه يثير تساؤلات حول طبيعة الأوضاع داخل النادي، قائلًا: «هو إيه المشهد جوه نادي الزمالك؟!».

وأضاف حتحوت: «إنت تخيل، إنت لو مغمض عينيك وبتسمع القصة دي، هتحس إنك لا، بتتكلم في مشهد كوميدي، لكن مبكي، مبكي حقيقي، اللي بيتحكي عن نادي الزمالك ده، وبيعبر عن الوضع اللي فيه نادي الزمالك حاليًا».

وفي الوقت نفسه، أشاد الإعلامي بجمهور الزمالك وفريق الكرة، مؤكدًا أن استمرار الفريق في المنافسة رغم الظروف التي تحدث داخل النادي يعكس تمسك الجماهير والفريق بالنادي.

وقال: «وبرافو لجمهور الزمالك إنه صامد، وبرافو لفريق الكرة، باعتباره سبب شعبية الزمالك»، مشيرًا إلى أن الفريق يواصل المنافسة على البطولات، رغم ما وصفه بالأوضاع الصعبة داخل النادي.

واختتم حتحوت حديثه بالإشارة إلى أن الزمالك، كفريق كرة، يظل حاملًا لقب الدوري وينافس على بطولتين كبيرتين خلال الموسم الحالي.