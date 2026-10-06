نهائي خليجي 27.. السعودية تتفوق على الإمارات بثنائية في الشوط الأول



أنهى منتخب السعودية الشوط الأول من مباراته أمام الإمارات متقدمًا بهدفين دون رد، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



ونجح المنتخب السعودي في تسجيل هدفين مبكرين خلال الشوط الأول، ليضع «الأخضر» نفسه في موقف قوي لحصد لقب البطولة.



وسجل فراس البريكان الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 13، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح «الأخضر».



ويبحث منتخب السعودية عن التتويج بلقب خليجي 27، بينما يسعى المنتخب الإماراتي للعودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني وتقليص الفارق.