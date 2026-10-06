بعد تألقه مع زد.. عمر أبو طالب ينتقل رسميا إلى خيتافي الإسباني

أعلن الإعلامي إسلام صادق انتقال عمر أبو طالب، لاعب فريق زد ومن ناشئي النادي، إلى صفوف نادي خيتافي الإسباني، لخوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية.

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وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رسميًا.. عمر أبو طالب إلى خيتافي».

وأضاف: «من ناشئي زد إلى إسبانيا.. عمر أبو طالب يبدأ فصلًا جديدًا مع Getafe CF، ويواصل رحلته نحو القمة. خطوة جديدة.. وطموح أكبر. كل التوفيق يا عمر، والقادم أكبر».

ويأتي انتقال عمر أبو طالب إلى خيتافي ليمنح اللاعب فرصة جديدة لخوض تجربة احترافية في إسبانيا، ومواصلة مشواره الكروي في الملاعب الأوروبية.