مفاجأة جديدة في قضية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا

سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " للكونغو الديمقراطية بالمشاركة في تصفيات كأس العالم، رغم وجود إشكالية تتعلق بأهلية حارس المرمى ليونيل مباسي.

وتشير التقارير إلى أن مباسي سبق له تمثيل منتخب فرنسا على مستوى الفئات السنية، لكنه لم يستكمل الإجراءات المطلوبة رسميًا لتغيير اتحاده قبل مشاركته مع الكونغو الديمقراطية

الاتحاد النيجيري تقدّم بشكوى بشأن الواقعة، لكن الفيفا رفضها لأسباب إجرائية، رغم أن وثائق قانونية داخلية استندت إليها الصحف أشارت إلى أن اللاعب لم يكن مؤهلًا للمشاركة.

وبحسب لوائح الفيفا فإن إشراك لاعب غير مؤهل قد يؤدي إلى اعتبار المباراة منتهية بنتيجة 3-0، فيما ناقش الاتحاد الدولي داخليًا، وفقًا للتقارير، عقوبات أخرى محتملة، من بينها استبدال الكونغو الديمقراطية في مباراتها الحاسمة أمام جامايكا.

وفي النهاية، لم تُفرض أي عقوبة رياضية على الكونغو الديمقراطية، التي تغلبت على جامايكا وحجزت بطاقة التأهل إلى كأس العالم، لتعود إلى المونديال لأول مرة منذ 52 عامًا.