اجتماع الحساب.. ماذا ينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد أزمات جنوب السودان؟

تتجه أنظار الوسط الكروي المصري إلى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقرر له الاثنين المقبل في ظل رغبة واضحة من مسؤولي الجبلاية في حسم عدد من الملفات التي فرضت نفسها على الساحة خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها الأزمات والمواقف التي شهدها منتخب مصر وما صاحبها من حالة جدل واسعة.

ويأتي اجتماع مجلس الإدارة في توقيت تبدو فيه الحاجة أكبر إلى المراجعة من إصدار القرارات خاصة أن اتحاد الكرة تعمد خلال الأيام الماضية عدم الاستعجال في التعامل مع بعض الملفات انتظارًا لتهدئة الأجواء وإتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لعرض وجهات نظرها بعيدًا عن الانفعال أو الضغوط التي صاحبت الأحداث الأخيرة.

وتحمل جلسة الاثنين عنوانًا رئيسيًا يمكن اختصاره في «المراجعة والحساب» إذ ينتظر أن يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة عددًا من الملفات المرتبطة بالمنتخب الوطني مع بحث ما حدث وتحديد المسؤوليات والوقوف على أسباب الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية قبل اتخاذ أي خطوات بشأنها.

تقرير الدرندلي على طاولة الجبلاية

ويأتي التقرير الذي أعده خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان في مقدمة الملفات المنتظر مناقشتها خلال الاجتماع.

ومن المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الإدارة إلى الدرندلي بشأن ما جرى خلال وجود بعثة المنتخب في جنوب السودان إلى جانب رؤيته لعدد من التفاصيل والملفات التي ارتبطت بالبعثة خلال الفترة الماضية خاصة في ظل الظروف التي أحاطت بالمباراة والأجواء التي صاحبت رحلة المنتخب.

ويحظى الدرندلي بتقدير داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة على خلفية طريقة إدارته للبعثة والتعامل مع الموقف حيث يرى مسؤولو الجبلاية أنه نجح في احتواء عدد من الأزمات والتعامل معها بهدوء وهو ما دفع المجلس إلى انتظار تقريره والاستماع إلى روايته الكاملة قبل تقييم ما حدث بصورة نهائية.

ولا يقتصر الأمر على معرفة تفاصيل ما جرى في جنوب السودان وإنما يمتد إلى محاولة وضع صورة متكاملة أمام مجلس الإدارة حول طريقة إدارة الملفات المختلفة داخل المنتخب وما إذا كانت هناك أخطاء فردية أم أن بعض الأزمات تكشف عن حاجة إلى إعادة ترتيب بعض آليات العمل.

لماذا تأخر الحسم؟

اللافت في تعامل اتحاد الكرة مع الأزمات الأخيرة هو عدم اللجوء إلى قرارات سريعة رغم حالة الجدل التي صاحبت بعض الوقائع والتصريحات.

وبحسب المؤشرات داخل الجبلاية فإن هذا التأخير لم يكن عشوائيًا وإنما جاء بهدف منح جميع الأطراف فرصة لالتقاط الأنفاس وتهدئة الأجواء ثم عرض الوقائع أمام مجلس الإدارة بعيدًا عن ردود الأفعال.

ويبحث مسؤولو اتحاد الكرة عن إجابات واضحة لعدد من الأسئلة قبل غلق هذه الملفات أبرزها: من يتحمل مسؤولية الأخطاء؟ وهل كانت بعض الأزمات نتيجة مواقف فردية أم بسبب خلل في منظومة العمل؟ وما الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تكرار السيناريو نفسه مستقبلًا؟

وتبدو هذه النقطة تحديدًا من أهم الملفات التي ينتظر أن يناقشها مجلس الإدارة خاصة أن المرحلة المقبلة لا تحتمل استمرار الأزمات الجانبية التي يمكن أن تؤثر على تركيز المنتخب وجهازه الفني واللاعبين.

الجبلاية: المحاسبة دون قرارات متسرعة

ويؤكد مسؤولو اتحاد الكرة أن التعامل مع الأخطاء سيكون قائمًا على مجموعة من المبادئ في مقدمتها الشفافية والانضباط والمحاسبة مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة الهدوء وعدم اتخاذ قرارات تحت تأثير الضغوط الجماهيرية أو الإعلامية.

ويرى مسؤولو الجبلاية أن تصحيح المسار لا يعني بالضرورة البحث عن كبش فداء وإنما تحديد مواطن الخلل بوضوح ومحاسبة المسؤول عن الخطأ إذا ثبتت مسؤوليته مع وضع ضوابط تمنع تكرار الأزمات مستقبلًا.

وتأتي هذه الرؤية في ظل رغبة اتحاد الكرة في إعادة الهدوء إلى أجواء المنتخب الوطني خصوصًا أن المرحلة المقبلة تتطلب أكبر قدر من التركيز ولا يرغب المجلس في أن تتحول الأزمات الإدارية أو التصريحات المتبادلة إلى عامل تشتيت للفريق.

حسام حسن خارج حسابات التغيير

ورغم أن اجتماع اتحاد الكرة يحمل عددًا من الملفات الخاصة بالمنتخب فإن تغيير الجهاز الفني ليس مطروحًا على طاولة المجلس في الوقت الحالي.

وأكد مسؤولو الجبلاية عدم وجود أي نية لرحيل حسام حسن عن منصبه مع استمرار المدير الفني في قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة باعتبار أن الملفات التي يناقشها المجلس تتعلق بالوقائع والأزمات التي شهدتها الفترة الأخيرة وليس بإعادة النظر في الجهاز الفني.

وبالتالي فإن اجتماع الاثنين لا يبدو اجتماعًا لتحديد مستقبل حسام حسن وإنما جلسة لمراجعة ما حدث حول المنتخب ووضع قواعد واضحة للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وتحظى هذه النقطة بأهمية خاصة في ظل أي محاولة لربط الأزمات الأخيرة بمستقبل الجهاز الفني إذ يؤكد اتحاد الكرة أن استمرار حسام حسن ليس محل نقاش حاليًا وأن التركيز ينصب على توفير أفضل أجواء ممكنة للمنتخب خلال الفترة المقبلة.