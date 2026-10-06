ثنائية في الجزائر تحسمها.. منتخب مصر للشباب يخطف صدارة التصفيات ويتأهل لأمم أفريقيا 2027

حجز منتخب مصر للشباب مقعده رسميًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا 2027، المقرر إقامتها في غانا، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، في ختام منافسات تصفيات شمال أفريقيا.

وأقيمت مباراة مصر والجزائر اليوم الثلاثاء، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.

وقدم منتخب مصر أداءً قويًا خلال اللقاء، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق محمود صلاح في الدقيقة 22، قبل أن يؤكد أنس رشدي تفوق الفراعنة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 82.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط، ليعتلي صدارة جدول ترتيب تصفيات شمال أفريقيا ويحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب 2027 في غانا.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب الجزائر عند 4 نقاط في المركز الثالث، ليفقد فرصه في التأهل إلى البطولة القارية.

جدول ترتيب تصفيات شمال أفريقيا للشباب

مصر – 9 نقاط من 4 مباريات.

المغرب – 7 نقاط من 4 مباريات.

الجزائر – 4 نقاط من 4 مباريات.

ليبيا – 4 نقاط من 4 مباريات.

تونس – 3 نقاط من 4 مباريات.