قائمة بيراميدز في مواجهة القناة بكأس عاصمة مصر

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر مباراة القناة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف بيراميدز نظيره القناة في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من النسخة الجديدة لبطولة كأس العاصمة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - حازم جمال

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - حسن هشام

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - أحمد فوزي - علي حمودة - يوسف ميشو - زياد سعودي - عبد الله بدير

خط الهجوم: يوسف أوباما - أحمد نذير بن بو علي - دودو الجباس