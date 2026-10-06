منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتأهل إلى أمم إفريقيا 2027

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بقيادة المدير الفني وائل رياض، فوزًا مهمًا على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، في ختام منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأقيمت مباراة مصر والجزائر عصر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات، حيث نجح «الفراعنة» في حسم المواجهة لصالحهم ليواصلوا مشوارهم بنجاح نحو البطولة القارية.

مصر تحسم صدارة التصفيات

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل صدارة جدول ترتيب تصفيات شمال إفريقيا، ويحسم رسميًا تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا المقرر إقامتها في غانا عام 2027.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد أداء قوي خلال مشواره في التصفيات، ليؤكد أحقيته في صدارة المجموعة، بينما حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل الثانية بعد احتلاله المركز الثاني.

المغرب وصيفًا

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، تلقى منتخب المغرب تحت 20 عامًا خسارة أمام نظيره الليبي بنتيجة 3-2، إلا أن رصيده السابق من النقاط كان كافيًا لضمان احتلاله المركز الثاني والتأهل إلى النهائيات رفقة المنتخب المصري.

وشهدت تصفيات شمال إفريقيا مشاركة خمسة منتخبات، هي مصر والمغرب والجزائر وليبيا وتونس، حيث تنافست على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ترتيب تصفيات شمال إفريقيا للشباب

مصر — 9 نقاط من 4 مباريات.

المغرب — 7 نقاط من 4 مباريات.

الجزائر — 4 نقاط من 4 مباريات.

ليبيا — 4 نقاط من 4 مباريات.

تونس — 3 نقاط من 4 مباريات.

وبهذا، يواصل منتخب مصر للشباب استعداداته للاستحقاق القاري المقبل، بعدما حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا في غانا 2027، وسط آمال بمواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على اللقب القاري.