الزمالك ينفي التراجع عن حل أزمة القيد

نفى مصدر داخل نادي الزمالك ما تردد بشأن تراجع النادي عن استكمال تحركاته لحل أزمة إيقاف القيد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الأنباء «غريبة جدًا»، وأن إدارة النادي مندهشة من تداولها.

وأوضح المصدر أن الزمالك يتحرك منذ عدة أشهر بكل قوة من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد التأديبي، مشددًا على أن النادي لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات المتبقية لحل الأزمة.

وأشار إلى أن إثارة هذه الأحاديث قبل مباراة القمة تهدف إلى التأثير على الفريق، مؤكدًا أن الزمالك لن يقف صامتًا أمام أي شائعات من شأنها التأثير على استقرار النادي وفريق الكرة، خاصة في ظل ارتباط الأبيض بعدد من المباريات المهمة محليًا وقاريًا.