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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يعنف مبابي.. ومفاجأة محتملة بشأن موقفه وفينيسيوس مع ريال مدريد

مبابي
مبابي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن كواليس جلسة غاضبة جمعت البرتغالي جوزيه مورينيو بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، على خلفية تصرف اللاعب خلال فترة معاناته من إصابة في الركبة، وسط أنباء عن مفاجأة محتملة في تشكيل ريال مدريد خلال أول مباراة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وبحسب التقارير، وجّه مورينيو انتقادات حادة إلى مبابي، بسبب قيادته دراجة رغم معاناته من إصابة في الركبة، معربًا عن استيائه من هذا التصرف، ومؤكدًا أنه قد يدافع عن اللاعب أمام وسائل الإعلام، لكنه لن يتجاهل الأمر داخل الفريق.

ونقلت التقارير عن مورينيو قوله لمبابي: «يا له من عبء أن تكون مصابًا في الركبة وتقوم بقيادة دراجة، سأدافع عنك في المؤتمرات الصحفية، لكن هنا؟ لا، أبدًا».

وأشارت التقارير إلى أن الجلسة شهدت حالة من الغضب، في ظل الجدل المحيط بتصرف اللاعب خلال فترة الإصابة، دون صدور تأكيد رسمي بشأن تفاصيل الحوار الذي دار بين الطرفين.

وفي سياق متصل، تحدثت التقارير الإسبانية عن إمكانية حدوث مفاجأة في أول مباراة لريال مدريد بعد فترة التوقف الدولي، تتمثل في جلوس مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور معًا على مقاعد البدلاء، وهو ما قد يمثل تغييرًا لافتًا في خيارات الجهاز الفني.

وتترقب جماهير ريال مدريد موقف الثنائي من المشاركة في المباراة المقبلة، خاصة في ظل الأنباء المتداولة بشأن التشكيل المحتمل، على أن يتحدد الأمر بصورة نهائية مع الإعلان الرسمي عن قائمة الفريق والتشكيل الأساسي.

جوزيه مورينيو كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد مبابي

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