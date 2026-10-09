مورينيو يهاجم مبابي: لماذا أنت غبي لهذه الدرجة؟

أثار البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الجدل بتصريحات قوية تناول خلالها الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الملكي، إلى جانب علاقته بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وحقيقة عودته المحتملة إلى النادي، فضلًا عن قضايا مانشستر سيتي ونيجريرا، وموقفه من الاعتزال.

مورينيو يوجه انتقادات حادة إلى مبابي

وجه مورينيو انتقادًا مباشرًا إلى كيليان مبابي، بسبب ركوبه الدراجة رغم معاناته من مشكلة في الركبة، مؤكدًا أنه لن يدافع عن اللاعب في هذا الموقف.

وقال المدرب البرتغالي، خلال تصريحات لقناة CHTV: «سأقول لك ما أفكر فيه بصراحة: لماذا أنت غبي لهذه الدرجة؟ سأدافع عنك أمام الجميع، لكن هنا لن أدافع عنك. كيف يمكنك ركوب الدراجة وأنت تعاني من مشكلة في ركبتك؟».

مورينيو يكشف كواليس زيارة أنشيلوتي لريال مدريد

وتحدث مورينيو عن علاقته بكارلو أنشيلوتي، كاشفًا تفاصيل زيارة المدرب الإيطالي إلى مقر تدريبات ريال مدريد في فالديبيباس، بعدما طلب منه الإذن بالتحدث مع اللاعبين والاطمئنان على أحوال عدد من النجوم.

وأوضح مورينيو أن أنشيلوتي أراد الاطمئنان على فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدير ميليتاو وإندريك، مشيدًا بعلاقته بالمدرب الإيطالي.

وقال: «كارلو رائع، طلب مني الإذن بالحضور لأنه كان يريد التحدث مع لاعبيه والاطمئنان عليهم. قلت له: كارلو، هل أنت مجنون؟ لكن هذا هو كارلو أنشيلوتي، رائع يا كارلو».

وسخر المدرب البرتغالي مازحًا من كثرة صور أنشيلوتي داخل مقر النادي الملكي، قائلًا إنه سئم رؤيتها في الممرات، في إشارة إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها المدرب الإيطالي داخل ريال مدريد.

مورينيو يتحدث عن العودة إلى روما وقضية مانشستر سيتي

وتطرق مورينيو إلى المواجهة المرتقبة في روما، مؤكدًا أنها ستكون مختلفة عن زياراته السابقة إلى العاصمة الإيطالية، في ظل عدم توقعه الحصول على الدعم الجماهيري الذي اعتاد عليه خلال فترته مع الفريق.

وقال: «عليّ أن أستعد، لأنها المرة الأولى التي أذهب فيها إلى روما دون دعم جماهير الجيالوروسي. لا أتوقع هتافات أو لافتات، فقط الكثير من الاحترام».

كما علق بسخرية على طول فترة انتظار الحكم النهائي في قضية مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية قد تستمر لفترة طويلة، مع احتمال اللجوء إلى الاستئناف بعد صدور الحكم.

ورفض المدرب البرتغالي تحميل نفسه مسؤولية الأزمات التي شهدتها بعض الأندية التي تولى تدريبها، معتبرًا أن توقيت وصوله إلى تلك الفرق كان عاملًا مؤثرًا في الظروف التي واجهها.

وقال مورينيو إن فترة وجوده في ريال مدريد تزامنت مع سنوات مهمة من قضية نيجريرا، التي أصبحت لاحقًا محورًا للجدل في الكرة الإسبانية، مؤكدًا أن كثيرًا من التفاصيل لم تكن معروفة في ذلك الوقت.

حقيقة عودة مورينيو إلى ريال مدريد

وحسم مورينيو موقفه من الأنباء التي ربطته بالعودة إلى تدريب ريال مدريد، مؤكدًا أنه لم يتلق أي اتصال من إدارة النادي بشأن تولي المسؤولية الفنية.

وأوضح أن الشائعات انتشرت في وقت لم يكن فيه أي تواصل معه، مشيرًا إلى أنه كان يركز على عمله مع بنفيكا ومستقبل الفريق، ولم يتعامل مع الأنباء المتداولة باعتبارها أمرًا جديًا.

وأضاف أن التحركات الحقيقية لتعيين مدرب جديد عادة ما تسبق انتشار الأنباء، لكن ما حدث في هذه الحالة كان عكس ذلك، إذ بدأت الشائعات دون وجود اتصالات فعلية.

مورينيو يحسم موقفه من الاعتزال

واختتم مورينيو تصريحاته بالتأكيد على رغبته في مواصلة مسيرته التدريبية، مشددًا على أنه لا يفكر في الاعتزال طالما يتمتع بصحة جيدة تسمح له بالاستمرار في العمل

وقال المدرب البرتغالي: «طالما أنني بصحة جيدة، سأواصل التدريب. لن أتوقف».