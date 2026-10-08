برشلونة يحسم مستقبل تشافي إسبارت بعقد جديد حتى 2030

حسم نادي برشلونة الإسباني مستقبل موهبته الشابة تشافي إسبارت، بعدما أعلن رسميًا تمديد عقده حتى 30 يونيو 2030، في خطوة تعكس ثقة النادي في قدرات اللاعب ورغبته في الاستفادة من خدماته خلال السنوات المقبلة.

برشلونة يتمسك بموهبة لا ماسيا

وجاء قرار تمديد عقد إسبارت ليؤكد تمسك إدارة برشلونة بأحد خريجي أكاديمية «لا ماسيا»، التي انضم إليها اللاعب عام 2015، قبل أن يتدرج في مختلف المراحل السنية وصولًا إلى الفريق الأول.

وأوضح النادي الكتالوني، في بيان رسمي، أن مراسم توقيع العقد الجديد ستقام خلال الأيام المقبلة بمقر النادي، بحضور خوان لابورتا، رئيس برشلونة.

هانز فليك يمنح إسبارت فرصته الأولى

وحصل تشافي إسبارت على فرصته الأولى مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك في مارس 2026، عندما شارك أمام نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل اللاعب تطوره خلال موسم 2025-2026، بعدما شارك في 6 مباريات مع الفريق الأول، وكان ضمن قائمة برشلونة التي توجت بلقب الدوري الإسباني.

أرقام تشافي إسبارت مع برشلونة

وبعد تصعيده رسميًا إلى الفريق الأول في أواخر أغسطس الماضي، واصل إسبارت الظهور بقميص برشلونة خلال الموسم الحالي، حيث خاض 5 مباريات، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة هدفين.

ويعكس تمديد عقد اللاعب حتى عام 2030 توجه برشلونة نحو الحفاظ على المواهب الصاعدة، والاستمرار في الاعتماد على خريجي أكاديمية لا ماسيا، ضمن خطته لبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق النجاحات خلال المواسم المقبلة.