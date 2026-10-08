بيراميدز يعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت استعدادًا لعودة الدوري المصري

يستعد نادي بيراميدز لعقد مؤتمر صحفي، عصر السبت المقبل، بحضور المدير الفني رولاني موكوينا، وذلك قبل استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، للحديث عن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة من الموسم.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد من لاعبي الفريق، إلى جانب رئيس الجهاز الطبي، للحديث عن جاهزية اللاعبين والتحديات المنتظرة، في ظل سعي بيراميدز للمنافسة على لقب الدوري المصري، إلى جانب استعداداته لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، يقدم النادي أحد رعاته الجدد، بحضور المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وهاني سعيد المدير الرياضي، والمهندس عمر مدحت المدير التجاري.

ومن المنتظر أن يفتح بيراميدز تدريباته أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي، لإتاحة الفرصة لمتابعة جانب من استعدادات الفريق.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر في تمام الساعة الثالثة عصر السبت، بقاعة المؤتمرات في استاد الدفاع الجوي.