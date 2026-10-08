منتخب الشاطئية يصل إلى أنجولا بعد رحلة طيران 14 ساعة

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية إلى أنجولا بعد أن استغرقت الرحلة 14 ساعة "طيران" من القاهرة "ترانزيت" إلى دبي ومنها إلى أنجولا مباشرة لمواجهة منتخبها بتصفيات التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في السنغال والمؤهلة لكأس العالم في البرازيل العام المقبل.

وضمت البعثة 22 فرداً منهم 14 لاعباً والجهاز الفني للمنتخب، ومدربه أحمد عبدالرازق ومصطفى سمير مدرباً وياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب والقائم بأعمال رئيس البعثة وراجح الممدوح المنسق الإعلامي والدكتور محمد أكمل طبيب المنتخب وعباس حسنين المدلك وإسلام شاكر عامل مهمات.

ويلتقي منتخب الشاطئية، نظيره منتخب أنجولا يوم الأحد المقبل، والإياب بالإسكندرية يوم الأحد 18 من الشهر نفسه.