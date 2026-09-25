قائمة منتخب الشاطئية لمعسكر الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا

أعلن أحمد عبد الرازق، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة الفراعنة لمعسكر الإعداد، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضمت القائمة 20 لاعبًا، وهم:

محمد فوزي – نادي الترام.

عبد العزيز صباح – نادي فاركو.

محمد السيد – نادي نرهادو.

إبراهيم حسن – نادي الرواد.

حسان محمد – نادي بهتيم.

هيثم عاطف – نادي نرهادو.

مصطفى أحمد – نادي أمبروزو.

أحمد شحات – مركز شباب أبوحماد.

عبد القادر قدورة – نادي بورفؤاد.

كريم سيد – نادي المقاصة.

الحسيني طه – نادي مصر للتأمين.

إسماعيل بهجت – نادي بنها.

حسام سلامة «باولو» – نادي سمنود.

أحمد تمساح – نادي كسكادا.

محمد عبد النبي – نادي أورانج.

عبد الرحمن شافعي – نادي الرواد.

عبد الرحمن حميدو – نادي أطفيح.

محمد سيد – نادي جمارك بورسعيد.

حسن شوبكي عيسى – نادي الألومنيوم.

إيهاب أحمد علي – نادي الألومنيوم.

مصر تواجه الفائز من أنجولا وموريشيوس

ويلتقي منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية مع الفائز من مواجهتي أنجولا وموريشيوس، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بإقامة المباراتين في موريشيوس، عقب قبول التماس الاتحاد الأنجولي بسبب تأخر وصول بعثته إلى موريشيوس مرتين نتيجة ظروف الطيران.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين منتخب مصر والفائز من مواجهة أنجولا وموريشيوس يوم 12 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 18 أكتوبر على ملعب نادي الإعلاميين الرياضي.